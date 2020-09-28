На акции «Белый цветок» керчанам удалось собрать почти 2 миллиона рублей

Благотворительная акция "Белый цветок" проходит ежегодно в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

В Керчи завершилась благотворительная акция «Белый цветок», сообщили в пресс-службе администрации города.

Благотворительная ярмарка в один день прошла сразу в двух городах - Керчи и Ялте, однако именно в городе-герое всего за шесть часов мероприятия удалось собрать 1 миллион 973 тысячи рублей. Эти деньги организаторы направят на покупку авиабилетов детям, нуждающимся в транспортировке к месту оказания медицинской помощи, и на создания Крымского детского хосписа для онколбольных.

Напомним, мероприятие с насыщенной программой уже прошло в Симферополе, Феодосии и Евпатории. Его посетили больше тысячи человек. Организаторы специально организовали для публики разные мастер-классы, интересные конкурсы и ярмарки, а в крымской столице для гостей показали спектакль «Царская семья».

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