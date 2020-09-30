«Страшно красиво!»: Гигантский смерч прошелся над морем в Алуште

Фото: кадр видео hotelsantabarbara/Instagram

Сентябрь напоследок щедро одаривает полуостров эффектными природными явлениями. Симферополь порадовал грозой, а Южный берег удивил шикарным морским торнадо.

- Смерч над Черным морем у берега поселка Утес, - видео с таким названием появилось в Instagram одного из отелей Алушты - «Санта Барбара».

В коротком ролике видно, как над морем «пляшет» огромная воронка. Все этой действо сопровождает шум ветра и волны.

Пользователи социальных сетей оценили видео, оставляя комментарии под постом: «Как красиво идет!»; «Жуть какая!»; «Мощно!»; «Страшно красиво!».

Остается напомнить, что слово «смерч» на древнерусском истолковывается как облаков черная туча.

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