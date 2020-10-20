Жители Ялты несут цветы к мемориалу памяти умершего главы города Ивана Имгрунта

В Ялте отдают последние почести Ивану Имгрунту. Фото: Анна Родимцева/VK

Кончина главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, умершего от коронавируса, потрясла крымчан. У входа в мэрию, как только появилась официальная информация о его смерти, установили стол с портретом Имгрунта и у импровизированную стену скорби. К ней горожане понесли цветы и свечи. Горожане отдают дань памяти мэру, которого успели принять как своего.

- Скорбь, горе, чувство потери. Светлая память Иван Ивановичу, который поразил своей человечностью. Ялта для него стала по-настоящему родной, ведь он говорил, что где живу, там и мой дом - такой пост разместила в соцсети Анна Родимцева, жительница жемчужины Крыма.

По другому рядовым крымчанам никак нельзя проститься с Имгрунтом: тело градоначальника предадут земле на материке в Краснодарском крае.

В пресс-службе города создали трогательное видео, посвященное мэру.

Жители южной столицы Крыма предлагают увековечить имя Ивана Имгрунта, установив памятник.

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