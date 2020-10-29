Иск Украины по делу о скифском золоте суд Амстердама удовлетворил. Фото: Архив "КП"

Иск Украины об отзыве судьи, который рассматривал дело о принадлежности «скифского золота», апелляционный суд Амстердама удовлетворил.

- Удовлетворено исковое заявление от государства Украина об отзыве г-на Д. Дж. Оранье – судьи Апелляционного суда Амстердама, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в сентябре судебные тяжбы по факту возвращения крымских археологических коллекций из Амстердама закончились. Итогом стало недоверие украинской стороны к судье, который рассматривал это дело.

Сама история началась еще в 2013 году, когда четыре крупнейших музея Крыма предоставили больше 2 тысяч экспонатов музею Алларда Пирсона Амстердама.

Вернуть археологические ценности иностранные коллеги пообещали до июня 2014 года. Но в связи с присоединением Крыма к России Нидерланды приостановили процесс передачи до разрешения всех споров между Россией и Украиной.

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