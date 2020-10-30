Сегодня суд вынесет приговор бывшему мэру Евпатории Филонову

Приговор должен был выйти в понедельник 26 октября Фото: Архив "КП"

Сегодня в Железнодорожном суде города Симферополя бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову объявят приговор, сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства.

- В настоящее время приговор уже оглашается, - прокомментировали в суде.

Напомним, бывшего главу администрации Евпатории обвиняют в превышении должностных полномочий, однако сам мэр свою вину признавать не спешит. Еще в апреле прошлого года начался судебный процесс по делу бывшего главы администрации города.

Заметим, приговор должен был выйти в понедельник 26 октября, однако, как сообщили КП-Крым, дату вынесения перенесли.

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