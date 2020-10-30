Железнодорожный суд вынес приговор экс-мэру Евпатории

Бывшего главу администрации обвиняли в махинациях с земельными участками Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Железнодорожный суд Симферополя вынес приговор бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову, сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства.

Экс-главе администрации назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 8 месяцев и лишение права замещать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Напомним, Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ еще 3 апреля прошлого года, на следующий день его заключили под стражу. В отношении мэра было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его обвиняли в махинациях с земельными участками. По оценкам следователей, сумма ущерба составила 80 миллионов рублей.

Заметим, приговор должен был выйти в понедельник 26 октября, однако, как сообщили КП-Крым, дату вынесения перенесли.