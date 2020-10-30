Экс-мэра Евпатории Филонова могут выпустить на свободу через несколько месяцев

Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ еще 3 апреля прошлого года Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов может выйти на свободу через несколько месяцев после вынесения приговора, сообщил КП-Крым адвокат бывшего главы администрации Александр Вольвач.

Юрист отметил, что если учитывать, что в изоляторе Филонов провел почти два года, то в колонии ему остается провести еще несколько месяцев, так как один день в СИЗО приравнивается к двум дням в колонии.

- Но это при условии, если никто не будет подавать апелляцию. Или же, если подадим ее, то все будет зависеть от решения суда, - отметил Вольвач.

Напомним, Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ еще 3 апреля прошлого года, на следующий день его заключили под стражу. В отношении мэра было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его обвиняли в махинациях с земельными участками. По оценкам следователей, сумма ущерба составила 80 миллионов рублей.

Заметим, приговор должен был выйти в понедельник 26 октября, однако, как сообщили КП-Крым, дату вынесения перенесли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52