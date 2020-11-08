В Феодосии пострадавшие погорельцы записали видеообращение к Аксенову

Пожар случился ночью на улице Горбачева. Фото: Максим Кочкин Фото: Архив "КП"

Больше двадцати крымских предпринимателей сгоревших объектов записали видеообращение к главе республики Сергею Аксенову и попросили о помощи.

В видео пострадавшие отмечают, что пандемия и ненавистный пожар оставили их без основного источника дохода. Предприниматели также не исключают, что территория торговых лавок скоро может оказаться в руках «третьих лиц».

Напомним, на прошлых выходных на побережье Феодосии сгорело несколько торговых объектов. Пожар полностью уничтожил кафе, магазины и другие точки общественного питания. Спасателям удалось потушить пожар ближе к утру.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52