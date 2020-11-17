«Ноябрьские купания Бледанс»: 51-летняя актриса плескалась в Черном море с мускулистым мачо

Актриса и ее спутник не боятся холодной воды. Фото: кадр видео bledans/Instagram

Актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель Эвелина Бледанс балует своих фанатов красивыми, не лишенными сексуальности фотографиями и видеороликами.

- Потоптать виноград я опоздала, но купаться в море при смелости и энтузиазме можно круглый год, - такой пост появился в Instagram артистки.

Красивая и неотразимая! Фото: Эвелина Блёданс/VK

На фото Эвелина предстала в образе соблазнительной дивы, сидящей на бочке с бокалом в руках. Красиво, но статично.

За то динамика через край хлыщет в видеоролике: артистка весело плещется в Черном море, а в какой-то момент к водным процедурам присоединяется мускулистый красавчик.

- Ноябрьские купания Бледанс. А вы готовы в ноябре? - спрашивает у подписчиков актриса.

Эвелина Бледанс - широкой души человек и даже недавно, обнажив грудь, встала на защиту футболиста Артема Дзюбы, который оскандалился сексуальным видео.

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