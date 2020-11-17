Крымский винзавод «Массандра» выставили на продажу за 5,3 миллиарда рублей

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Винзавод «Массандра» выставили на продажу на электронном аукционе. Стартовая цена госпредприятия - 5,3 миллиарда рублей, процедура приема заявок идет на площадке «РосЭлТорг».

Как сообщается на сайте, правительство Крыма продает 3 575 899 662 акций по одному рублю за штуку. Тот, кто будет принимать участие в торгах, должен внести 20% от начальной стоимости предприятия (1,06 миллиарда рублей). Один шаг аукциона – 26,5 миллиона рублей.

Принимать заявки от желающих приобрести «Массандру» будут до 18.00 8 декабря. Их рассмотрит комиссия 10 декабря, а сам аукцион состоится 14 декабря.

С молотка продадут производственные и непроизводственные объекты, гаражи, склады и административные здания, которые находятся в Алуштинском, Ялтинском и Судакском муниципалитетах. Общая площадь зданий – 987,9 тысяч квадратов.

Напомним, что «Массандру» национализировали по решению Госсовета Крыма в 2014 году, когда полуостров стал российским. Затем предприятие передали в состав «Производственно-аграрного объединения «Массандра» управления делами президента РФ, в марте прошлого года винзавод стал собственностью Крыма, а в начале октября текущего года государственное унитарное предприятие преобразовали в акционерное общество.Размер уставного капитала предприятия составляет 3,6 миллиарда рублей.

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