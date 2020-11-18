В МЧС назвали причину пожара в Кизилташском монастыре в Феодосии

Пожарники несколько дней устраняли последствия пожара. Фото: Пресс-служба МЧС по РК

Причиной пожара на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря стала неисправная проводка. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МЧС по Феодосии.

- Все дело в неисправности проводки, - подтвердили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце прошлой недели, 13 ноября, в Феодосии сгорели кельи Кизилташского Стефано-Сурожского монастыря. Спасателям удалось потушить огонь лишь спустя 5 часов, но от жилой постройки уже ничего не осталось. По информации МЧС РК, никто из послушников монастыря не пострадал.

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