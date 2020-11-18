«Настроение - огонь! Кепка - бомба!»: Бледанс в Крыму щеголяет в причудливом головном уборе

Эвелина Бледанс очень хорошо выглядит в любом наряде. Фото:bledans/Instagram

Актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель Эвелина Бледанс гостит у себя на родине - в Ялте. Недавно она поразила подписчиков Instagram, искупавшись в холодном море на пару с мускулистым мачо. Был замечен и пост в защиту Артема Дзюбы, попавшего в громкий секс-скандал. Но вот актриса предстала перед публикой в совершенно другом образе, лишенном и намека на сексуальность.

- Кормила чаек на Ялтинской набережной, - сообщила Эвелина Бледанс в Instagram.

На фото она сама невинность, которую приняли за свою вездесущие голуби.

Чиста, как агнец. Но пользователи соцсетей дружно зацепились за головной убор актрисы.

Одни выразили восхищение: «Настроение - огонь! Кепка - бомба!»; «Шапка классная у Вас»; «Эвелина, можно попросить фото покрупнее Вашей замечательной шапочки, тоже такую хочу - очень веселая»;

Другие возмутились: «Эвелинушка, я вас очень люблю! Но шапочка на голове с рогами никчемная. Выкиньте ее!»; «51 год, а такой бред на голове!».

Третьи проявили наблюдательность: «Шапка, как шапка! А вот ялтинские чайки очень похожи на челябинских голубей».

- Так я же пришла кормить чаек, - парировала актриса.

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