Острый водный дефицит в Крыму планируют снять к началу 2021 года. Фото: официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации

Проблема острой нехватки водоснабжения в Крыму должна быть решена к началу 2021 года.

- Важно перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы максимально сбалансированно пройти засушливый период до восстановления запасов воды на полуострове, и в этом вопросе реализация первоочередных мер в кратчайшие сроки очень важна, - сообщил во время инспекции водных объектов Крыма заместитель министра экономразвития РФ Сергей Назаров, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Напомним, крымские власти из-за продолжительной засухи перевели Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районе в конце августа на почасовую подачу воды.

Для решения острого вопроса водоснабжения российские власти разработали план, осуществление которого даст региону больше 300 тысяч кубометров воды в сутки.

В разгаре строительство водозабора на Бельбеке и водовода из Кадыковского карьера, что даст возможность обеспечить водой жителей Севастополя. Помимо этого, идет капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, а также бурят дополнительные скважины.

Также около 6 миллиардов потратят на ремонт системы теплоснабжения Крыма. На данный момент потери на сетях составляют почти 60-70%.

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