Рогозин предложил решить проблему нехватки воды в Крыму с помощью технологий Роскосмоса

Рогозин предложил Поклонской решить проблему Крыма российскими технологиями. Фото: Архив "КП"

Для решения проблемы с вододефицитом в Крыму генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать разработанные в госкорпорации технологии. Предложение он озвучил в своем Twitter на обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской к Илону Маску.

- А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для столицы России, или технологии ее опреснения, которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия - это Роскосмос, - написал он.

В свою очередь депутат отметила, что ей важно, чтобы у людей была чистая вода и качественные продукты, а кто круче – Маск или Рогозин, – ей все равно. Гендиректор Роскосмоса ответил Поклонской приглашением на московские предприятия госкорпорации, на которых имеются апробированные технологии водоочистки и водоприготовления.

- Приглашения вам уже отправлены. Приезжайте. Готовы оперативно помочь, - уточнил он.

Депутат предложение приняла и выразила надежду, что крымские власти также заинтересуются этим вопросом.

Напомним, в середине декабря крымские власти планируют прекратить перекачку воды из Тайганского водохранилища в Белогорске на Симферополь. Крымская столица перестанет получать воду из Аянского водохранилища.

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