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Жителям отдаленных микрорайонов Симферополя начнут подавать артезианскую воду

До обеда должны произвести последний сброс воды
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Жителям отдаленных микрорайонов Симферополя начнут подавать артезианскую воду.

Жителям отдаленных микрорайонов Симферополя начнут подавать артезианскую воду.

Фото: Архив "КП"

Жителям восточных микрорайонов Симферополя и населенных пунктов Добровской долины начнут подавать воду из подземных источников. До обеда произведут последний сброс воды.

- В такие кратчайшие сроки построены две трубы 500-го диаметра. С обеда сегодняшнего дня будет возможность с водозабора в Вилино подавать воду аж до Заречного, - сообщил во время совещания по ситуации с водоснабжением директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В связи с возведением водовода и дезинфекцией труб сотрудникам госпредприятия пришлось несколько раз сбрасывать большие объемы воды в крымской столице.

- Мы два раза хлорировали, потому что не можем некондиционную воду подать потребителям, - уточнил Баженов.

Напомним, не так давно Симферополь перестал получать воду из Аянского водохранилища. Помимо этого, в середине декабря крымские власти планируют прекратить перекачку воды из Тайганского водохранилища.

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