В Крыму начнут использовать первую в России машину по поиску прорывов в водопроводе

В Крыму начнут использовать первую в России машину телескопической инспекции. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Крым получил новое оборудование – машину телескопической инспекции, которая будет находить нелегальные врезки в водопровод. По словам гендиректора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, в стране таких телескопов еще нет.

- Это самое последнее слово техники. Обучимся и начнем с помощью машины поиск всех несанкционированных врезок в трубопроводы, - подчеркнул Баженов во время совещания по вопросам водоснабжения полуострова, слова которого приводит Крым 24.

Спецмашина также поможет коммунальщикам быстрее находить скрытые повреждения трубопровода, которые иными способами тяжело выявить.

Напомним, из-за продолжительной засухи крымские власти с конца августа ввели почасовое водоснабжение в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще 39 населенных пунктах.

В Ялте также начали подавать воду по графику, а у жителей Евпатории с 26 ноября пропало горячее водоснабжение. Возобновить его местные власти пообещали к Новому году после ввода в строй второй ветки Вилинского водозабора.

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