Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, что на 30 процентов выросло количество желающих арендовать жилье для отдыха с детьми на зимних каникулах.Обнародован и топ-7 городов для отдыха с детьми на Новый год 2021(средняя стоимость аренды жилья в сутки, в рублях):1. Ялта, 46002. Сочи, 28683. Севастополь, 38004. Санкт-Петербург, 38005. Казань, 30806. Екатеринбург, 55007. Тула, 26008. Нижний Новгород, 3200- Москва уже не входит в топ-10 популярных мест и занимает 12 место, против 4 в прошлом году, - отметили аналитики. - Наиболее высокий рост броней замечен в Казани, Алупке, Симферополе и Суздали, рост более чем в 2 раза. Города Крыма обгоняют по популярности города Краснодарского края.Ялта же прихорашивается к приезду гостей. Вот и Эйфелеву башню на Массандровском пляже нарядили в шапочку и шарфик.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50