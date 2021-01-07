7 января на Крымском полуострове дождливо и облачно. Народные приметы гласят, что, если на Рождество за окном тепло – весна будет холодной.- В Симферополе переменная облачность. Днем временами дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем временами дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем тепло +10…+12°.Вода в Черном море +9°…12°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50