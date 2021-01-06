Январь, как и декабрь, на Крымском полуострове проходит без всяких намеков на зиму. На улице постоянный плюс, из осадков только нудный моросящий дождик. Дети санки таскают по грязи, а чтобы полюбоваться на снег нужно идти в горы.Вот растения и поддались на провокационно высокие температуры.- Ну ладно на Южном берегу Крыма всегда что-нибудь цветет, но и у нас на Рождество расцвела ежевика и сирень, - рассказала КП-Крым Галина Полищук, жительница Черноморского – поселка городского типа на западе Крыма. - Не так чтобы все кусты вдруг заблагоухали, а отдельные экземпляры-выскочки.Вот-вот раскроет упругие бутоны и роза.Про одуванчики и календулу-ноготки и вовсе нет речи – они и не переставали радовать взоры яркими лепестками цвета Солнца.В окрестностях Черноморска, как и в Судаке, в новогодние каникулы крымчане ходят по грибы: из-под земли на свет божий после дождика вылазят мышата.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50