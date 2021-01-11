Невозможно представить Черное море без дельфинов, самых обаятельных его обитателей, но их с каждым годом становится меньше, а виной тому человек. В центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» сообщили очередную неприятную новость:- Редкий дельфин аномальной окраски оказался в числе погибших за первую неделю января при траловом промысле рыбы в Черном море.«Пятнистого» китообразного, а необычный окрас - это редкая особенность, связанная с отсутствием пигмента меланина, нашли мертвым в Сакском районе.- Зафиксированы типичные следы попадания в отцеживающее орудие лова, - рассказали сотрудники Центра, отметив, что белобочка была в отличной физической форме и вряд ли чем-то болела.Ученые также сообщили, что в начале января в Сакском и Севастопольском районах работали траулеры, и было зарегистрировано 17 выбросов дельфинов, 9 из которых были белобочками с признаками прилова.- Траление - основной фактор смертности белобочки у берегов Крыма в осенне-зимний период, - резюмируют зоозащитники.Напоминаем, что в 2020 году зафиксирован печальный рекорд по гибели млекопитающих у берегов Крымского полуострова.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50