Афалины, азовки и белобочки переживают не лучшие времена: популяция дельфинов, которых можно увидеть у берегов Крыма, неумолимо сокращается.- За три года мы зарегистрировали 1845 выбросов китообразных на побережье полуострова. 2020-ый год стал рекордным - 659 выбросов, - сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», отметив, что это на треть больше, чем раньше.Почти половина выбросившихся китообразных – азовка, которую также называют морской свиньей.Больше всего дельфинов погибает в апреле, мае и июне. То есть, когда идет активный промысел хамсы, кефали и другой рыбы, а китообразные в это время как раз обзаводятся потомством. Вот самки, добывая пропитание, и попадают в сети, где задыхаются, не имея возможности вынырнуть на поверхность.Эксперты «Безмятежного моря» подвели итоги 2020 года и составили своеобразный антирейтинг., обозначили на карте места, где чаще всего находят на берегу дельфинов.Первое место в этом печальном списке досталось Севастополю (30 процентов всех зафиксированных выбросов), за ним следуют Сакский район и Евпатория (25 процентов), на третьем месте - Судакский район (8 процентов).- Всего 659 выбросов дельфинов, но живыми были найдены всего 18 особей, - рассказали зоозащитники, отметив, что 4 китообразных освободили из сетей, такому же количеству была оказана медицинская помощь.Но эта статистика, как считают в Центре, лишь верхушка айсберга - большинство погибших дельфинов тонет, а берега достигает лишь малая часть.Год високосный, нелегкий, но все же нашлось в нем место светлому и доброму. У берегов Тарханкута, например, ученые сфотографировали дельфина-альбиноса. Вдобавок крымские зоозащитники обзавелись спецавтомобилем «Скорая помощь», где есть необходимое оборудование для оказания помощи китообразным.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Идеальные пациенты»: Появилось видео работы в Крыму «Скорой помощи» для дельфиновСпасательный автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием (подробнее)В Крыму дельфины болеют оспойВирус поражает все виды китообразных (подробнее)Появилось видео, как дельфины в Крыму ухаживают за «возлюбленной»Ученые изучают скрытую личную жизнь белобочек (подробнее)На берег Черного моря выбрасываются дельфины с ножевыми ранениямиУченые предполагают, что смертельные ранения млекопитающим наносят рыбаки (подробнее)«Он сверкал на солнце, как бриллиант!»: У берегов Крыма заметили уникального дельфинаУченые встретили израненную афалину-белоснежку в районе Тарханкута (подробнее)