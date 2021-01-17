Крымский полуостров оккупировал холодный арктический циклон, который принес с собой морозы и метели. Настоящий снегопад заботливо накрыл белым одеялом Южный берег Крыма. Под Алуштой из-за снежных заносов на дороге даже образовалась многокилометровая пробка. Несмотря на определенные неудобства метель принесла на полуостров и позитив: крымчане, как дети радуются долгожданному снегу, щедро делясь фото и видео в соцсетях.- В Партените снежно и очень красиво, - так назвал автор свои фото, который разместил в популярном крымском паблике.Компания снеговиков, пальмы в снегу – всю эту прелесть пользователи соцсети оценили, комментируя пост: «Хоть в снежки наиграемся»; «Ого, у вас снеговики! Почем продаете?»; «Снеговики в Партените просто бомбезные, особенно снежная баба!»; «Кому снега?! Приезжайте к нам с ведром, до завтра точно долежит, потому как подмораживает».Появились в паблике и свежие видео с занесенной трассы Симферополь-Ялта, дополняющие снежную картину на ЮБК.Напоминаем также, что сегодня дорога на Ай-Петри перекрыта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50