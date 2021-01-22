Крымские ученые просят поддержать петицию в защиту дельфинов

Дельфинов губят рыбацкие сети. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» опубликовал в соцсети пост, призывающий поддержать петицию в защиту дельфинов Черного моря

Зоозащитники сообщают, что в мире каждый год, запутавшись в сетях, гибнет свыше 300 тысяч дельфинов и морских свиней.

- Проблема существует не в далеких океанах, это происходит прямо за нашей дверью, у нашего порога, - отмечают сотрудники «Безмятежного Моря», сообщив, что за три с половиной года мониторинга на побережье Крыма зафиксировано 1845 погибших дельфинов. Многие из них стали жертвами рыбацких снастей.

Ученые просят всех неравнодушных поддержать петицию о введении запрета на использование крупноячеистых жаберных сетей в Черном море.

Поддержать петицию можно перейдя по ссылке: https://bit.ly/2M0WyXA

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