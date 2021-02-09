Фотофакт с Южного берега Крыма: «Мишка надел шапку из облаков»

Медведь-гора во всей красе. Фото: Маргарита Каменец/ПОДСЛУШАНО/ VK

Февраль радует не только красивыми пейзажами на суше и море, но и замечательными видами небосвода. Погода на полуострове меняется по три раза в день, движение воздушных масс создает в атмосфере очень красивые облака.

На ЮБК очень атмосферно. Фото: Маргарита Каменец/ПОДСЛУШАНО/ VK

Фотография горы Аю-Даг, нежно укутанного в белоснежное одеяние, появились в социальной сети на странице популярного крымского паблика.

- Мишка надел шапку из облаков, - гласит пост.

Пользователи поделились мнениями, комментируя пост: «Какая прелесть! Укрылся одеялом – это к резким заморозкам»; «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана...»; «Мишаня-красавчик не прочь пофорсить!»

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