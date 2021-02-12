«Ялтой правят котики»: Соцсети умилил уснувший возле эскалатора мурлыка

Кот выбрал для сна не самое тихое место в универмаге. Фото: Сергей Букарев/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Усатых на полуострове почитают, чуть ли не как священных коров в Индии. Им даже воздвигли памятники – в Балаклаве и Симферополе.

Но самые необыкновенные котики, «очковые», к примеру, обитают на Южном берегу Крыма. И вот очередной красавчик из Ялты.

- В Доме Торговли при выходе с эскалатора уснул кот. Но никто из покупателей не посмел его потревожить – все, как один - обходили или переступали пушистого нахалюгу, - такой пост в популярном крымском паблике сопровождает снимок кота, который спокойно почивает среди людской суеты.

Мурлыки спят, где хотят. Фото: Андрей Горный-Лис /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Пользователи соцсетей живо прокомментировали пост, причем некоторые даже поделились своими фото кошачьих: «Ялтой правят котики»; «В следующей жизни буду котом, пристроюсь в гастроном и жизнь будет колбасно-молочно-сметанной»; «Бедный котик! Под железякой двигатель, наверное, греется при работе, поэтому он там и спит. Покормите котика, не будьте жадинами!»; «Работаю в Доме Торговли, знаю этого котика. И жизнь его прекрасна – все холят, лелеют и кормят».

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