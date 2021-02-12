Фотофакт: В симферопольском ботаническом саду распустились первоцветы

Белоснежные колокольчики украсили февраль. Фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета

Посетители ботанического сада Крымского федерального университета могут полюбоваться февральскими цветами.

Каждый лепесток как произведение искусства. Фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета

- Распустились подснежники, которые являются эндемиками (растение произрастает только на Крымском полуострове. – От ред.), - сообщили в пресс-службе вуза.

Раскрыла бутоны и боднантенская калина – кустарник славится декоративностью, неприхотливостью в уходе и ягодами, обладающих целебными свойствами.

Компанию подснежникам и калине составили морозник и жасмин голоцветковый.

Растения живут по своему график, календарь у них свой. Фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета

- Несмотря на переменчивую крымскую погоду, все растения начали просыпаться вовремя. Хотя по прогнозу и ожидаются морозные дни, - отметила Елена Кравчук младший научный сотрудник Ботанического сада КФУ.

Нам же остается подержать кулачки за смельчаков, чтобы их хрупкую красоту пощадила непогода.

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