В Алуште пропал мужчина с голубыми глазами

Александр Корж Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети новую ориентировку.
- Помогите найти человека! Пропал Корж Александр Николаевич, 46 лет (1975 года рождения), город Алушта, - сообщают поисковики, - с декабря 2020 года нет достоверной информации о его местонахождении.
Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормального телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза. В чем был одет Александр Корж неизвестно.
Поисковики просят:
- Если вы видели похожего человека - звоните на горячую линию отряда 8 8007005452 (звонок бесплатный)
Они так же сообщают, что с подростками все хорошо – они живы и здоровы.
Ольга Королева (Богатова) погибла.
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