Масленица в Крыму 2021: куда сходить полакомиться традиционным блюдом

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В этом году традиционная масленичная неделя проходит с 8 марта по 14 марта. Но обширных гуляний в 2021 году, к сожалению, не будет из-за коронавирусных ограничений. Однако несколько мест, которые вы можете посетить в Крыму - все же нашлось.

Эпидемиологическая ситуация во всех районах республики остается сложной, все крупные города один за другим отказались от массовых мероприятиях, о чем сообщили представители местных администраций. Но так как масленичные торжества можно проводить под открытым небом - несколько празднеств пройдет в Симферополе и Севастополе.

ЯРМАРКА И ПРОГУЛКА ПО ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ

Так, одна из турфирм приглашает всех желающих на экскурсию в Бельбекскую долину. Там состоится ярмарка, на которой можно приобрести продукты от местных производителей - мясо, сыры, фрукты, ароматный хлеб из дровяной печи и деликатесы.

На свежем воздухе пройдут веселые игры и прогулки по красивым местам в окрестности Бельбекской долины. Также организаторы мероприятия сделают фото-стоп на смотровой площадке.

Чтобы поучаствовать в увлекательном мероприятии, нужно заплатить 1000 рублей. Сбор 13 марта в 9 утра на площади Нахимова в Севастополе.

БЛИННЫЙ ПИР С ВИКИНГАМИ

Развлечения для всей семьи 14 марта проведут в парке «Викинг», который находится возле Симферополя. Начало гуляний назначено на 12.00.

- Мероприятие продлится примерно до 15.00 - 16.00. Входной билет для взрослого обойдется в 650 рублей, для детей - 450 рублей. Ожидается выступление творческих коллективов, песни, танцы, поедание вкуснейших блинов и прыгание через костер. Еще, возможно, привезем чучело для сжигания, - рассказали в парке.

МАСЛЕНИЦА ДОМА

А если у вас нет большого желания куда-то ехать, можете устроить блинный фестиваль дома. Приготовьте как можно больше блинов и начинок для них. Для сладких, например, варенье, фрукты, ореховую пасту, а для соленых - грибы, красную рыбу, ветчину и сыр. Позовите в гости родных, друзей и наслаждайтесь вкусностями и чаепитием.

Также можете посетить крымские музеи-усадьбы, а по возвращению домой зайти в местные кафешки, где обязательно предложат разнообразное меню с блинами и горячими напитками.

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