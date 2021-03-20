На Ай-Петри 20 марта солнышко порадовало своим восходом

Восход в горах - фантастическое зрелище. Фото: Андрей Бачурин/VK
Южный берег Крыма – это не только Черное море, пляжи, экзотические растения, но и очень привлекательные горы, скалы и плато.
Причем если уже внизу цветут тюльпаны, то на самом верху, поближе к небесам, еще хозяйничает суровая зимушка-зима.
Но во всем есть своя особая прелесть.
- 20 марта. Вот и на Ай-Петри солнышко порадовало своим восходом, - так назвал автор свою фотосет, который разместил в соцсети.
Солнечные лучики очень красиво играют на присыпанных свежайшим снежком, плато и скалах, вблизи канатной дороги.
На Ай-Петри лежит снег. Фото: Андрей Бачурин/VK
Само здание канатки украшают нежные и хрупкие на вид сосульки.
На Ай-Петри лежит снег. Фото: Андрей Бачурин/VK
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