На Ай-Петри 20 марта солнышко порадовало своим восходом

Восход в горах - фантастическое зрелище. Фото: Андрей Бачурин/VK

Южный берег Крыма – это не только Черное море, пляжи, экзотические растения, но и очень привлекательные горы, скалы и плато.

Причем если уже внизу цветут тюльпаны, то на самом верху, поближе к небесам, еще хозяйничает суровая зимушка-зима.

Но во всем есть своя особая прелесть.

- 20 марта. Вот и на Ай-Петри солнышко порадовало своим восходом, - так назвал автор свою фотосет, который разместил в соцсети.

Солнечные лучики очень красиво играют на присыпанных свежайшим снежком, плато и скалах, вблизи канатной дороги.

На Ай-Петри лежит снег. Фото: Андрей Бачурин/VK

Само здание канатки украшают нежные и хрупкие на вид сосульки.

На Ай-Петри лежит снег. Фото: Андрей Бачурин/VK

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