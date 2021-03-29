В Симферополе стартовал конкурс на должность главы администрации Фото: Архив "КП"

В Симферополе стартовал конкурс на должность главы администрации. Комиссия во главе с премьер-министром Крыма Юрием Гоцанюком допустила пятерых претендентов из восьми: Евгения Майорова, Юрия Бравникова, Евгению Дементьеву, Валентина Демидова и Зульфие Халикову.

Допущенные к конкурсу претенденты представляют свою программу развития Симферополя, отвечают на вопросы знания законодательства и принципов местного самоуправления.

Напомним, прежняя глава администрации Симферополя Елена Проценко покинула пост по собственному желанию в начале февраля. Временно исполняющим обязанности главы назначен ее заместитель Валентин Демидов.

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