В Крыму проснулись опасные пауки

Черный эрезус. Фото: Таня Куфельд/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

На свет божий с приходом тепла вылазят не только тюльпаны-симпатяги и восхитительная сон-трава, но и малоприятные существа. Про зловредных клещей пока еще не слышно, а вот паучки уже проснулись.

- Вот такую живность встретили на вершине холма в окрестностях Балаклавы, - сообщил очевидец, который выложил фото и видео в одном из популярных крымских пабликов.

В поле зрения автора поста попал паук, покрытый густой, короткой щетиной и с красным брюшком. Черный эрезус, или черная толстоголовка – так называется это насекомое.

Пользователи соцсетей оценили красоту насекомого, но нашелся эксперт, который заявил, что паучок не так уж и безобиден.

- Лучше держитесь подальше! Укус этого красавца не смертелен, но очень-очень неприятен. Сначала резкая боль, потом онемение. Затем дня три, а то и больше, будет скованность при движении и боль при надавливании, - отметил знаток. - Но и лишать жизни паучка не стоит - просто отойдите подальше и все!

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