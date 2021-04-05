«Комсомолка» наградит самых популярных мужчин и женщин Крымского полуострова

Победители получат именные дипломы от КП-Крым и подарки от спонсоров.

В Симферополе пройдет совместная церемония награждения победителей сразу двух межрегиональных фотоконкурсов от «Комсомольской правды-Крым».

В торжественной обстановке крымская «Комсомолка» поздравит обладателей первого места в конкурсе «Самый мужественные и успешные мужчины Крыма и Севастополя» и «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя» 2021 года.

Победители получат именные дипломы от КП-Крым и подарки от спонсоров.

Кроме того, в ходе мероприятия гостей ждет фуршет, креативная фотозона и розыгрыш призов.

Мероприятие пройдет 8 апреля в симферопольском «Кафе-Бар». Начало церемонии – в 16.00. Вход – по пригласительным билетам.

Ямагучи

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИ Я - КОМПАНИЯ YAMAGUCHI

Генеральный спонсор церемонии награждения и постоянный партнер проектов «Комсомолки» – компания «Ямагучи».

Yamaguchi - крупнейший поставщик массажного оборудования, товаров для красоты и здоровья производства Японии. Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

Компания Yamaguchi работает в Крыму с 2017 года и уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования. Особой популярностью пользуются наши уникальные массажные кресла и ультратонкие беговые дорожки.

В Крыму Компания Yamaguchi работает с 2017 года уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования.

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Сайт: www.yamaguchi.ru

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