Аксенов заявил, что у террористов нет шансов вести деятельность в Крыму

Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что у террористов нет шансов, чтобы вести деятельность на полуострове. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

- Благодарю сотрудников ФСБ за профессиональные и оперативные действия, позволившие предотвратить теракт в образовательном учреждении Симферополя. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов, - написал Аксенов.

Кроме того, глава Крыма отметил, что важна и профилактическая работа. В частности, в молодежной среде с участием образовательных, общественных и религиозных организаций, а также противодействие пропаганде терроризма и экстремизма в СМИ.

Напомним, 9 апреля ЦОС ФСБ сообщила о том, что двое террористов хотели подорвать образовательное учреждение Симферополя. Их задержали. Исламисты хотели уехать в Сирию после совершения преступления. Киевский районный суд Симферополя заключил обоих задержанных под стражу.

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