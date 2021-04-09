Исламистов, готовивших теракт в Крыму, заключили под стражу на два месяца

Заключенных под стражу могут пожизненно лишить свободы. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

Двух задержанных исламистов, готовивших теракт в одном из учебных заведений Симферополя, заключили под стражу на два месяца - до 8 июня текущего года, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Один из задержанных подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2, ч.1 ст. 223.1 УК Российской Федерации).

Задержанный хотел присоединиться к террористической организации. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

ОПРАВДЫВАЛ ТЕРРОРИСТОВ

По данным следствия, мужчина разместил в интернете видеозаписи с пропагандой идеологии, совпадающей с той, что распространяют организации исламистской направленности. Также он оправдывал тех, кто причастен к деятельности международных террористических организаций.

На своей странице в социальной сети исламист разместил фото руководителя террористической группировки «Ахрар аш-Шам»*.

Кроме того, мужчина сделал взрывное устройство осколочного действия электрического типа, состоящее их корпуса, заряда металлического взрывчатого вещества и поражающих элементов - металлических шариков и фрагментов стекла.

- Подозревается в совершении двух тяжких преступлений против общественной безопасности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет. Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 08 июня 2021 года, - уточнили в пресс-службе суда.

Осколки хотели использовать для самодельного взрывного устройства. Фото: скриншот из видео ЦОС ФСБ

ПРИЗЫВАЛ К «ДЖИХАДУ»

Второй задержанный, по данным следствия, исповедовал наиболее агрессивные формы ислама. Он призывал к «джихаду» против «неверных» (представителей других религий). Мужчина начал контактировать с членом международной террористической операции «Хайят Тахрир аш-Шам»* и перечислял ему на счет деньги в течение 2020 года. Молодой человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК Российской Федерации). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.Суд также принял решение заключить подозреваемого под стражу до 8 июня 2021 года.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двух молодых людей 1992 и 1999 годов рождения, которые поддерживали деятельность международной террористической организации. Они подготовили самодельные взрывные устройства и готовили нападение в одном из образовательных учреждений Симферополя.

*Запрещенная в России террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецслужбы предотвратили теракт в Крыму

Сторонники международной террористической организации хотели взорвать одно из учебных заведений в Симферополе [видео] [фото] (подробнее)

Задержанного в Крыму исламиста, готовившего теракт, заключили под стражу на два месяца

Молодой человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности (подробнее)

Видео задержания двух исламистов, которые готовили теракт в Крыму

Одного мужчину заключили под стражу на два месяца (подробнее)