В Феодосии Черное море пахнет пивом

В окрестностях Феодосии у моря появился необычный запах. Фото: Ольга Руденко/Моя Феодосия/VK

В соцсети появился пост, который на первый взгляд кажется забавным.

- Вышла на утреннюю прогулку, но оказалось, что на пляже «Камешки» море пахнет квасом или пивом, - сообщает автор, отмечая, что сообщил в диспетчерскую, где дежурный пообещал передать тревожную новость экологам.

«Если б было море пива, я б дельфином стал красивым» - такие строчки есть в одном из хитов прошлого века. Но Черное море, конечно же не превратилось в слабоалкогольный напиток.

Пару лет тому назад жители Феодосии засняли на видео, как в Черное море льется река вишнево-красного цвета. Очевидцы считают, что таким образом местных винзавод избавляется от отходов производства. Окончательное же слово за экспертами, которые должны расставить точки над «i», что это: чудо превращения воды в пиво или грубое нарушение природоохранного закона?

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