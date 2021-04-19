Мобильный пункт вакцинации в Симферополе переехал с площади Ленина на остановку

Мобильный пункт вакцинации в Симферополе переехал на остановку Фото: Александра Тимощенко

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Симферополе, который начал работать с 13 апреля, сменил место дислокации. Вместо площади им. Ленина передвижной пункт отныне располагается на одноименной остановке общественного транспорта.

Вакцинирование проводится непосредственно в передвижном пункте и рядом расположенной палатке. Для удобства заполнения заявлений о добровольной вакцинации установлен стол и стулья. Перед инъекцией пациенты проходят осмотр у врача-терапевта. Вся процедура занимает не больше 15 минут.

Напомним, мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Крыму работают в 5 городах: в Симферополе на остановке «площадь Ленина», в Джанкое на площади возле улицы Розы Люксембург, в Армянске - возле Центра культуры и досуга на улице Сопина, в Евпатории - возле магазина «Универсам», в Керчи - на улице Ворошилова, д.37а.

Иммунизация в мобильных пунктах проходит по живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Иммунизация проходит препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). При повышенной температуры тела и проявлениях ОРВИ вакцинирование не допустимо.

Иммунизация проходит в порядке живой очереди Фото: Александра Тимощенко

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