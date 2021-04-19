В Симферополе началась реконструкция площади имени Ленина

Ремонт обойдется в 110 миллионов рублей Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе на главной площади города начались работы по благоустройству, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Столичные власти отказались от предыдущего проекта реконструкции Фото: Александра Тимощенко

Ремонт площади Ленина планируют закончить к 1 августа.

Рабочие приступят к благоустройству уже на следующей неделе Фото: Александра Тимощенко

Напомним, в этом году в Симферополе на московские деньги должны обустроить пять общественных территорий в черте города. На их реконструкцию было выделено 240 миллионов рублей, половина суммы уйдет на ремонт площади Ленина. Она обойдется в 110 миллионов рублей. На этой территории планируют полностью заменить плитку и посадить новые деревья. Рабочие приступят к благоустройству уже на следующей неделе, пока всю территорию оградили лентой.

Ремонт площади пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Фото: Александра Тимощенко

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