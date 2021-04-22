Фотофакт: В Крыму стартовал Парад тюльпанов

На ЮБК можно увидеть необычные расцветки весенних растений. Фото: Екатерина Крючкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Свершилось! На Южном берегу Крыма официально открылся Парад тюльпанов.

Тюльпаны-пионы. Фото: Екатерина Крючкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Затяжная весна существенно задержала цветение луковичных, поэтому мероприятия вместо начала апреля, перенесли на вторую половину месяца.

- Всего высажено 80 тысяч луковиц 200 сортов. Полюбоваться пестрым ковром можно будет до середины мая, - сообщили в пресс-службе Никитского ботсада.

Сама нежность. Фото: Екатерина Крючкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Бесконечное море различных цветов и оттенков!

В Никитском ботаническом можно увидеть тюльпаны, которые больше похожи лилии, есть и такие, что нельзя отличить от пионов. Радуют глаза и душу, классические формы и цвета.

Яркая полянка. Фото: Екатерина Крючкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Да, любителям флоры придется поломать голову, выбирая Генерала Парада. В 2020 году такого высокого звания удостоился сорт «Алладин».

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