«На Ай-Петри немножко задувает»: В соцсети появилось видео рассвета в Крымских горах

В Крыму очень красивые рассветы. Фото: Андрей Бачурин/VK

Северо-восточный ветер, который моряки называют мудреным словом «норд-ост», облюбовал Крым, поэтому жители и гости на Крымского полуострова до сих пор щеголяют в куртках и пальто даже гуляя у моря, а уж про горы и говорить не приходится.

На видео, которое появилось в соцсети, видно движение воздуха – ветер играет с облаками.

- На Ай-Петри немножко задувает, - так крымчанин Андрей Бачурин назвал свою подборку видео и фото.

В кадр попал участок плато Ай-Петри, где находится станция канатной дороги.

- Крымская природа в апреле – это сплошной контраст! Возле моря тепло, солнце, цветы, а в горах снега и туман. Попав на Ялтинскую яйлу, с упоением фотографировали сон-траву, пробивающуюся через снежный наст. Но оказалось, когда мы, находясь внизу, любуемся быстро плывущими облаками, то в горах хозяйничает шквалистый ветер, причем с густым туманом и дождем, переходящим в снег, - так рассказал об особенностях Крымских гор турист, который был вынужден вызвать спасателей МЧС, чтобы живым-здоровым спуститься вниз.

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