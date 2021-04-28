Фотофакт: В Крыму проходит восхитительный Парад тюльпанов 2021

Посетители хотят сохранить память о Параде. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный берег Крым, как магнит притягивает к себе внимание, независимо от времени года.

Тюльпаны бывают разные. Фото: Алекс Кедми/VK

В апреле традиционной точкой притяжения стали огромные клумбы с луковичными - всего высажено 80 тысяч луковиц 200 сортов! Холода чуть задержали цветение, но от этого тюльпаны не потеряли своей привлекательности, а даже наоборот стали еще красивее, ведь пришлось подождать, когда они раскроют своих нежные бутоны.

Никто не может устоять перед красотой. Фото: Алекс Кедми/VK

Фотосет талантливого фотохудожника Алекса Кедми сполна дарит настроение праздника, которое сейчас царит в Никитском ботаническом саду, где проходит Парад тюльпанов.

Пион или тюльпан? Фото: Алекс Кедми/VK

Посетителям, да и просто пользователям соцсетей придется поломать голову, выбирая Генерала Парада – ведь голосование проходит в интернете.

Классика всегда в моде. Фото: Алекс Кедми/VK

И не важно где ты находишься в Крыму или в Африке – в самых восхитительных выборах могут принять участие все желающие.

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