Появилось головокружительное видео Судака: гора Сокол с высоты птичьего полета

Фото: кадр видео Виталий Белоокий/Новый Свет Крым/VK

Майские праздники обещают небывалый наплыв туристов на курорты полуострова.

Выбор россиян, которым ряд обстоятельств ограничил выезд за рубеж, вынудив довольствоваться местными курортами, понять можно, ведь в Крыму очень ласковое море и замечательные пейзажи.

- Новый Свет Крым, гора Сокол, - видео с таким названием, которое появилось в соцсети, является ярким доказательством выше сказанного.

Ролик, сделанный с помощью квадрокоптера впечатляет: смотришь и вместо рук вырастают крылья! Летишь и дух захватывает.

Настолько красиво, что забываешь о том, что отдых на полуострове уступает зарубежному по уровню комфорта, но зато превосходит по стоимости.

Пользователи соцсетей единодушно выразили восхищение клипом: «Фантастика!»; «Тропинки на горе видны, можно гулять без опаски, что заблудишься!»; «Вот бы ковер-самолет, чтобы на Сокол прилететь».

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