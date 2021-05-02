Симферополь 4 мая частично останется без воды

Краны пересохнут на 12 часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице региона во вторник 4 мая в отдельных районах пересохнут водопроводные краны. В пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что на пересечении улиц Русская и Дмитрия Ульянова будет идти установка запорной арматуры, поэтому часть города останется без воды.

Воды не будет с восьми утра до восьми вечера на следующих улицах: Русская, Гражданская, Дмитрия Ульянова, Миллера, Зенитная, Трубаченко, Сочинская, Ушакова, Новороссийская, Очаковская, Батумская, Качинская, а также прилегающие улицы и переулках, включая переулок Гавена.

Нужно отметить, что в Симферополе и так действуют график подачи воды, потому что в регионе сильно обмелели водохранилища.

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