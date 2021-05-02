В Крыму снега и дожди существенно пополнили водохранилища

Симферопольское водохранилище. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Недостаток живительной влаги вынудил власти Крыма ограничить подачу воды в такие города, как Симферополь, Ялта, Алушта. Причина введения графиков водоснабжения - аномальная засуха. Но на сегодняшний день ситуация потеряла свою остроту.

- Крымские водохранилища с марта по апрель пополнились на 24 миллиона кубометров, - такое сообщение появилось на Крымского гидрометцентра.

Специалисты объяснили, что дефицит воды смягчила дождливая, холодная весна, свою лепту внес и растаявший снег.

- На сегодняшний день объем водных ресурсов в резервуарах, которые располагаются в руслах рек, достигает почти 86 миллионов кубических метров, - отметили в ведомстве.

Повышенный уровень воды замечен во всех реках, которые находятся на территории северного предгорья.

Но проблема недостатка воды пока еще существует.

- Уровень воды все равно ниже, чем за аналогичный период 2020 года, - отмечают специалисты.

Полуостров испытывает проблему с водой из-за засушливой погоды, негативное влияние оказало и перекрытие властями Украины Северо-Крымского канала, которое произошло после воссоединения Крыма с Россией.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

К 1 мая суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85.801 млн. куб.м, что на 24.411 млн.куб.м больше, чем в апреле, но на 8.979 млн.куб. м меньше, чем в мае прошлого года.

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