Экс-глава Симферополя Проценко поделилась видео фонтанов у Дворца культуры профсоюзов

Фонтаны возле ДКП. Первомайский вечер. Фото: кадр видео Елена Степановна Проценко/FB

В столице Республики Крым на первомайские праздники заработали городские фонтаны. Забили струи и на площади перед Дворцом культуры профсоюзов, где проходила реконструкция, привлекшая внимания не только рядовых граждан, но и высокопоставленных чиновников.

- Фонтаны возле ДКП. Первомайский вечер, - такое видео разместила экс-глава администрации города Симферополя Елена Проценко на своей странице в Facebook.

Пользователи соцсети, оценив пост, оставили комментарии: «Елена Степановна, эта красота - Ваша заслуга!»; «Елена Степановна, спасибо большое за то, что Вы сделали для нашего с вами города!»; «Как красиво! Ну, наконец-то заработали!»

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