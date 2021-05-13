Крокодил по пляжу ходил: на берегу Азовского моря нашли мертвую рептилию

Фото: Максим Семенда

На берегу Азовского моря отдыхающие нашли труп крокодила. Останки умершего животного заснял фотограф около украинского села Кирилловка в Запорожской области, что в ста километрах от Арабатской стрелки. Крымчане забеспокоились, не завелись ли в Азовском море опасные хищники.

- В этом сезоне нужно быть осторожнее во время купания в Азовском море. А то вдруг крокодилы развелись? - вопрошают жители полуострова.

Доктор биологических наук Сергей Иванов в комментарии КП-Крым отмечает, что глобального повода для беспокойства нет, но в целом некоторые виды крокодилов могут жить в соленой воде.

- Конечно, круглогодично жить в Азовском море эти хищники не будут, потому что они любят теплый климат. Эти рептилии в основном пресноводные, но есть некоторые виды, живущие в солоноватых водах Индийского океана. Правда, там много зарослей, тень. А прибрежная морская полоса - не особо удобное место, - отмечает эксперт.

Он предположил, что крокодила мог выбросить фотограф, или же рептилия сбежала с террариума или цирка.

- Все-таки туристам я советую быть осторожнее, ведь у крокодилов на поверхности воды видны только нос и глаза. Они обычно охотятся на животных, которые приходят на водопой. Поэтому купающиеся курортники могут представлять для них прекрасную добычу, - заключил Иванов.

КСТАТИ

Мертвых крокодилов находили в Симферополе летом 2019 года. Сначала местные жители обнаружили рептилию на набережной реки Салгир. Позже общественность взбудоражили две найденных крокодильих головы на улице Воровского. Позже в Госкомитете по ветеринарии Крыма сообщили, что рептилий продали на «черном рынке».