Крым во власти «сырого» циклона

Летний дождь не мешает крымчанам радоваться и гулять на свежем воздухе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вот уже какой день наш южный край щедрыми потоками заливают дожди. Природа будто пытается крымчанам компенсировать причиненные засухой неудобства.
Пришло календарное лето, а на Крымском полуострове по-прежнему сыро, хмуро и зябко. Столбик термометра никак не решится преодолеть отметку в +22°.
Гостей и жителей полуострова мучит один и тот же вопрос:
- Когда можно будет сменить куртки на шорты и сарафаны?!
Синоптики же не торопятся давать утешительный ответ и объясняют, что вся проблема в циклоне, который не хочет покидать пределы Крыма. Поэтому неустойчивый характер погоды ожидается в уик-энд и на следующей неделе.
Хотя, как известно нет худа без добра: ненастье наверняка уменьшит дефицит воды на полуострове.
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