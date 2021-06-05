Как Mitsubishi вытаскивали из подземного перехода: Появилось видео ДТП в центре Симферополя

Фото: кадр видео Наталья Крыж/кравченко/Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK

Ночное ЧП, когда иномарка, сбив ограждение, влетела в подземный переход, обратило на себя внимание жителей и гостей столица Республики Крым.

Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями, появились и видео с места аварии.

На ролике размещенном в паблике Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП в ВК показан процесс извлечения из подземной «зебры» на площади Советской симпатичной иномарки синего цвета.

Пользователи соцсети по-разному оценили ЧП: «Как она туда попала?!»; «Тише едешь, дальше будешь»; «Водителя эвакуируют за неправильную стоянку, а все стоят и смотрят».

По предварительным данным никто в ДТП не пострадал - живы и те, кто находился в машине, и те кто шел в это время по переходу.

На проспекте Победы в Симферополе похожая авария унесла жизнь человека.

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