В Крыму ливни наполняют обмелевшие водохранилища

Симферопольское водохранилище сильно пострадало от засухи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дождливая погода хозяйничает на Крымском полуострове уже который день подряд. И пока неизвестно, когда же вступит в свои права лето красное.

Местные жители и туристы ворчат, что ненастье мешает нормально отдохнуть: нельзя побродить по горам, нет и речи о купании в море, где температура воды никак не превысит отметку в +16 градусов. Вместо бикини в моде теплые куртки!

Но у медали, как известно две стороны. В Крыму отмечают, что ливни наполняют обмелевшие из-за продолжительной засуху водохранилища, а значит проблема дефицита воды перестанет быть актуальной.

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