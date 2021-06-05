Бикини забыты, в ходу теплые куртки: 7 фото холодного лета на Южном берегу Крыма

Аю-Даг выглядит очень сурово. Фото: Алекс Кедми/VK

Гости и жители полуострова стали заложниками брутального циклона, который не спешит покидать южные края. Воздушная масса в виде атмосферного вихря с вертикальной осью огромного диаметра, а именно так по-научному расшифровывается термин «циклон», не пропускает в Крым тепло. Природное явление застилает небосвод свинцовыми тучами, пугает туристов и крымчан молниями, оглушает громом и освежает проливным дождем.

Курорт мерзнет в июне. Фото: Алекс Кедми/VK

Ощутить все нюансы аномального июня можно благодаря снимкам талантливого фотохудожника Алекса Кедми, который мастерски передал атмосферу курортного местечка Гурзуф, расположенного у подножия горы Аю-Даг.

- Холодное лето 2021 в Гурзуфе, - так называется фоторепортаж, который появился в социальных сетях.

На пляже самые отважные. Фото: Алекс Кедми/VK

Пляж удивляет своей малолюдностью, у кромки Черного моря отдыхают лишь самые отважные, которые принимают солнечные ванны не расставаясь с верхней одеждой. Лишь отдельные смельчаки загорают обнажившись или пытаются купаться, хотя температура морской воды не выше+16°. Какое уж тут бикини! Хотя кто знает, может это и к добру: слишком фривольные купальники иногда вызывают неадекватные эмоции.

Для поднятия настроения нужно много солнечных лучей. Фото: Алекс Кедми/VK

Отдыхающие рады и шубы надеть на себя, но не видимо просто не захватили с собой, отправляясь в южный край.

В Гурзуфе неуютная погода. Фото: Алекс Кедми/VK

Вот и форсят в толстовка и куртках, чтобы не дай Бог, не омрачить себе отдых кашлем и насморком.

Цветам тоже нужно настоящее лето. Фото: Алекс Кедми/VK

В тепле нуждаются не только люди, но растения.

Пальмам холодно на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Цветам зябко. Экзотические пальмы и вовсе впали в депрессию без любимого летнего пекла и невыносимой жары.

Нужно набраться терпения. Синоптики говорят, что неуютная погода продержится на Крымском полуострове не меньше недели.

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