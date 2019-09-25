Девушку затравили после фото в розовом бикини на ялтинском пляже

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-25T16:41:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Девушка в розовом бикини с идеальными формами, которым можно позавидовать, зашла по коленки в море. Такое симпатичное фото украсило один из пабликов в "ВКонтакте".

- Ялта и Гурзуф вы великолепны! Я просто в вас влюблена! – гласит пост к этому снимку.

Розовое бикини задело за живое других пользователей. Разгорелись нешуточные страсти. Невинный пост собрал две сотни комментариев.

Нашлись те, кто без церемоний заявили: - Это хвала Ялте или попытка найти мужика, и немного хайпануть? Искала повод выставить задницу. Не зря же он пахала в зале!

Особо впечатлительные и вовсе стали предлагать обладательнице аппетитных форм близкие отношения: - А попробовать ваш бампер, можно?

Другие встали на защиту туристки: - Девушке есть, что показать, вот и выкладывает фото на которые приятно смотреть. Хоть какое-то разнообразие в группе среди нытья, бомжей, ям на дорогах и бродячих свор. Господи, какие люди злые, завистливые!

Сама же героиня, видимо не выдержав, такого натиска, удалила свою страницу.

- Абонент недоступен. Сбежала, - грустно констатировали факт пользователи.

Напоминаем, что в соцсети не остались без внимания и фото врача из Армянска, который стал депутатом.

Фурор произвела и девушка, гуляющая по торговому центру в слишком коротких шортиках. Не утихает и спор в Севастополе и Симферополе о том, как должны быть одеты туристы.

ИСТОЧНИК KP.RU